Китай заработал десятки миллиардов долларов на пандемии

Китайские компании заработали около 90 миллиардов долларов на экспорте медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) в первый год пандемии коронавируса, следует из отчета Института мировой экономики Петерсона (PIIE), сообщает РБК.

Выручка от продажи СИЗ за рубеж по итогам 2020 года оценивается в 88,1 миллиарда долларов — против 22,9 миллиарда в 2019-м. Таким образом, доходы выросли в 3,8 раза. 53,8 миллиарда долларов из общей суммы приходится на маски и респираторы, 16,8 миллиарда — на щитки для лица, 10,8 — на защитную одежду, 3,9 миллиарда — на перчатки.

Рост доходов вызван резким увеличением спроса в связи с пандемией коронавируса, даже на фоне наращивания производства. В апреле 2020 года экспортная цена одной медицинской маски выросла на 720,8 процента по сравнению с декабрем 2019-го. Еще один фактор, способствовавший росту цен на китайскую продукцию, — ограничение экспорта с целью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Крупнейшими импортерами китайских СИЗ в 2020 году стали США и Евросоюз, закупившие средств защиты на 24,6 и 23,4 миллиарда долларов соответственно.