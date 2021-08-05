РФ заявила о превращении Черного моря в зону военного противостояния
В России заявили, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Россияне считают, что учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе. Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон, сообщает РБК-Украина.
По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и "других" инструментов.
"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации... Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", - заявил Пилипсон.
Автор: Анастасия Рокитна