Эпилепсия: простые правила техники безопасности

Люди, страдающие эпилепсией, должны стараться вести обычный активный образ жизни; однако, если, несмотря на лечение, сохраняются приступы с нарушением сознания, необходимо соблюдать простые правила безопасности, уменьшающие вероятность травмы во время приступа, сообщает Невролог Ольга Лисенкова.

Необходимо знать простые меры предосторожности при эпилепсии, чтобы максимально себя обезопасить, также важно использовать современные технологии и гаджеты для контроля за приступами. Профилактика внезапных приступов эпилепсии улучшит ваше качество жизни при этой болезни. Предупрежден — вооружен. В данном ролике более подробно смотрите о технике безопасности при эпилептическом припадке.