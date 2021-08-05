Заготовки из перца на зиму: 4 рецепта ароматной консервации

Для многих хозяюшек лето - лучшее время, чтобы подготовить запасы на зиму. Рынки и магазины горят изобилием свежих фруктов, овощей и ягод, поэтому пополнить свои погреба не составит труда. Несколько проверенных рецептов домашней консервации, чтобы вы смогли наслаждаться ароматным перцем даже зимой, читайте далее в материале, сообщает УНИАН.

Маринованный перец - классический рецепт

Очень вкусный маринованный перец - рецепт с чесноком

Заготовки из перца на зиму - лечо из кабачков и перца

Острый перец на зиму с баклажаном в маринаде.

Маринованный перец - классический рецепт

Ингредиенты описаны для 5 литровых банок:

перец болгарский - 4 кг;

вода - 1 л;

уксус 9% - 200 мл;

масло подсолнечное - 200 гр;

сахар - 200 гр;

соль - 2 ст.л;

лавровый лист - 2 шт;

перец горошком - 5-6 шт;

гвоздика - 2-3 бутона;

перец душистый - 2 горошины.

Перцы помыть, освободить от семян. Разрезать на четыре части, если перец длинный, то частей будет больше. Взять кастрюлю, добавить в нее все ингредиенты, кроме уксуса, довести до кипения на маленьком огне. После закипания добавить уксус. В отдельную кастрюлю налить воду и вскипятить. Положить перцы и бланшировать 2 минуты. Потом опустить перцы в маринад и 5 минут проваривать.

Сложить перцы в стерилизованные банки, залить горячим маринадом, закатать. Не утрамбовывайте перец слишком сильно, иначе он не пропитается маринадом.

Очень вкусный маринованный перец - рецепт с чесноком

Ингредиенты указаны для 3 литровых и 3 полуторалитровых банок:

болгарский перец - 3 кг;

чеснок - 100 гр;

сахар - 300 гр;

соль - 3 ст.л с горкой;

растительное масло - 150 гр;

отвар (останется после варки перца) - 600 гр;

уксус 9% - 300 мл.

Перцы вымыть, очистить от семян и плодоножек, нарезать полосками. Очистить чеснок, нарезать дольками или кружочками - по желанию. Взять кастрюлю, налить воды в поставить на огонь. После закипания положить в воду перец и проварить 5 минут. Выложить перцы шумовкой в эмалированную миску. Залить отваром, всыпать соль и сахар, добавить масло и чеснок. Перемешать и снова проварить в маринаде.

После того, как смесь закипит, засечь 6 минут. Во время варки постоянно перемешивать перцы, чтобы они немного осели. Очень важно не переварить овощ - он должен быть мягким, но не разваливаться. За минуту до готовности добавить уксус, снова довести до кипения и снять с огня.

Разложить перцы по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть и обернуть теплой тканью до остывания.

Заготовки из перца на зиму - лечо из кабачков и перца

Ингредиенты указаны для 3-4 полуторалитровых банок:

кабачки - 1 кг;

болгарский перец - 500 гр;

чеснок - 7 зубчиков;

сахар - 2 ст.л;

соль - 0.5 ст.л;

растительное масло - 50 мл;

томатная паста - 200 мл;

уксус 9% - 1 ст.л;

лавровый лист - 3 шт;

вода - 300 мл;

перец душистый и черный (горошек) - 4-6 шт.

Кабачки помыть, очистить от кожуры и семян. С перцем проделать то же самое, нарезать овощи кубиком. В эмалированной емкости смешать кабачки, перец сладкий, соль, сахар, томатную пасту, растительное масло и воду.

Поставить миску на плиту и тушить смесь полчаса. Чеснок измельчить и в конце добавить к кабачкам с перцем. Также положить два вида перца и лавровый лист. Тушить 2 минуты, затем влить уксус. Разложить лечо по банкам, закатать, перевернуть на крышки и обернуть тканью.

Острый перец на зиму с баклажаном в маринаде

Ингредиенты указаны для 4 полуторалитровых банок + "на попробовать":

баклажаны - 1.5 кг;

сладкий перец - 1.5 кг;

острый красный перец - 1-2 шт;

острый зеленый перец - 1-2 шт;

чеснок - 2 головки;

растительное масло - 1 стакан;

сахар - 300-400 гр;

соль - 2 ст.л + для посыпания;

уксус 9% - 1 ст.л.

Баклажаны помыть, нарезать кружочками. Сложить в глубокую емкость, посыпать солью на свой вкус и оставить на полчаса. Сладкий и красный острый перец вымыть, целиком выложить на противень, отправить в разогретую до 200-230°C духовку и запекать до готовности. Чтобы понять, готов ли перец - проколите его.

По прошествии 30 минут промыть и отжать баклажаны. Обжарить на растительном масле. Чеснок и зеленый перец нарезать маленькими кружочками. Достать перцы из духовки, обернуть фольгой. Затем снять кожицу, удалить семена и разделить овощ на полоски.

В отдельной емкости смешать уксус, соль и сахар, довести до кипения. Готовность маринада можно понять по сахару - он растворится. Далее - собрать в миске все овощи, залить их маринадом, осторожно перемешать. Выложить в стерилизованные банки, закатать.