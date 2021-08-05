Лукашенко поручил силовикам закрыть границу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе, сообщает Белта.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря.

"Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить, - заявил белорусский лидер.

"Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают".