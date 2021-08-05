В Украине зафиксировали почти 150 случаев "Дельта"
Штамм коронавирус "Дельта" находится на территории Украины и распространяется. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио", сообщает РБК-Украина.
По его словам, еще несколько недель назад в стране было 17 случаев.
"Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны", - сказал Кузин.
Главный санврач отметил, что наибольший процент новых случаев штамма "Дельта" дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.
"Действительно он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты", - отметил Кузин.
Автор: Инна Собора