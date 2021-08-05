В Украине зафиксировали почти 150 случаев "Дельта"

Штамм коронавирус "Дельта" находится на территории Украины и распространяется. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев.﻿ Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио", сообщает РБК-Украина.

По его словам, еще несколько недель назад в стране было 17 случаев.

"Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны" , - сказал Кузин.

Главный санврач отметил, что наибольший процент новых случаев штамма "Дельта" дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.

"Действительно он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты" , - отметил Кузин.

Автор: Инна Собора