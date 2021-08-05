СБУ проводит обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

В Харьковской области в четверг, 5 августа, проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса, сообщает Интерфакс-Украина.

"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", - сообщили корреспонденту агентства.

Глава Харьковского областного отделения Нацкорпуса Константин Немичев на телефонные звонки не отвечает.

Вместе с тем, сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщает, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.