Увольнения в МВД: глава полиции Киева уходит в отставку

Руководитель Киевской полиции Андрей Крищенко решил покинуть пост. Сегодня он написал заявление на увольнение. Об этом сообщили источники в Министерстве внутренних дел в четверг, 5 августа, сообщает Вести.

Андрей Крищенко занимал должность заместителя Главы Национальной полиции Украины – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Начал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел в 1992 году в Горловке с должности милиционера патрульно-постовой службы Калининского райотдела милиции