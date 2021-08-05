УЗ запустит дополнительный поезд в южном направлении

Учитывая пиковую сезонную популярность маршрутов, Укрзализныця назначила дополнительные поезда и увеличила количество мест в некоторых имеющихся поездах.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, с 9 августа начинает курсировать поезд №287/288 Киев - Одесса. Он будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета.

Из Киева будет отправляться в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33. Стоит отметить, что 21 августа по техническим причинам поезд не будет курсировать.

"Этот поезд будет состоять исключительно из вагонов класса RIC. Так называется международный стандарт пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким (1435 мм), так и по широким (1520 мм) путям, в каждом купе предусмотрен рукомойник. Места в таких вагонах будут продаваться по принципу СВ: 2 пассажира на купе ", - говорится в сообщении.

Также с 6 августа начинает курсировать быстрый ночной поезд №217/218 Киев - Рахов. Он будет отправляться из столицы по четным числам в 14:28. Обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20. Поезд будет курсировать до 31 августа.

Кроме того, Укрзализныця добавила вагоны к наиболее популярным поездов, следующим из Киева в Мариуполь и Попасную.