На те же грабли: почему в украинских вузах бум филологов

Уже который год подряд самыми популярными среди абитуриентов специальностям оказались филология, право и менеджмент. В то же время Украина в будущем понадобятся IT-врачи, специалисты по робототехнике, космогеологы и нейропсихологи, сообщает Деловая столица.

По данным Министерства образования, в этом году почти 1,5 млн выпускников школ подали заявления для поступления в высшие учебные заведения Украины, а самыми популярными специальностями среди абитуриентов стали:

филология;

право,

менеджмент

компьютерные науки;

среднее образование;

журналистика;

инженерия программного обеспечения;

психология;

маркетинг;

экономика.

Несмотря на то что бюджетных мест на популярные специальности с каждым годом становится все меньше (к примеру, на бюджет по направлению "Право" в этом году зачислили только 869 абитуриентов), поступить на них пытаются десятки тысяч абитуриентов.

Такая ситуация не нова. В последние годы рейтинг специальностей, которые пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов, почти не меняется. Между тем в странах Западной Европы студенты чаще всего выбирают изучение IT-сферы, инженерии, электротехники, биологии, бизнес-информатики, медицины и анализа данных.

Зарплаты в сферах, которые выбирают украинские и западные студенты, также заметно отличаются. По данным сайта по поиску работы work.ua, по популярными для украинцев с высшим образованием специальностям — менеджер по продажам, SMM-менеджер, маркетолог, бухгалтер, юрист или риэлтор — можно заработать до 18 000 грн, тогда как компьютерные инженеры, IT-специалисты, бизнес и системные аналитики зарабатывают минимум тысячу долларов в начале карьерного пути, а с минимальным опытом — от $2500.

Выбирая связанную с технологиями специальность, можно работать и на зарубежные компании дистанционно, получая еще большие суммы. Однако только диплома в современных реалиях для этого недостаточно. Чтобы заинтересовать как украинского, так и зарубежного работодателя, нужно регулярно заниматься самообразованием.

Кто нужен Украине

Тенденцию ориентира на технологии подтвердило и МОН. В проект Стратегии развития высшего образования на 2021-2031 годы указано, что самыми популярными профессиями будущего будут специальности, связанные с технологиями, а также жизнью и здоровьем человека, а именно:

Технологии будущего: архитектор территорий; специалист по робототехнике; инженер-проектировщик разного профиля; специалист по 3D-печати; разработчик, диспетчер беспилотных аппаратов; космогеолог. IT-технологии и данные: проектировщик "умной среды", "умных зданий"; программист; аналитик данных; специалист, аналитик по кибербезопасности; разработчик технологий блокчейн; разработчик виртуальной, дополненной реальности; специалист по цифровому контенту; цифровой лингвист. Экологизация производства и жизни: экоаналитик в строительстве; специалист по альтернативной (солнечной, ветровой и т.д.) энергетики; биоэтика; ресайклинг-дизайнер; специалисты по "сити-фермерству". Здоровье человека: биогенетик; биоинженер; биоинформатик; биофармаколог; телехирург, ИТ-врач; медицинская сестра; физиотерапевт; нейропсихолог.

В то же время профессии, связанные с обеспечением здоровья, обучением, предоставлением индивидуальных услуг творчеством также останутся актуальными, поскольку не могут быть замещены автоматизированными системами даже с использованием искусственного интеллекта.

Причинами таких изменений МОН называло тенденцию к неоиндустриализации, развитие ИТ-технологий и экологические проблемы, которые в ближайшие 5-10 лет изменят ландшафт нужных профессий.

Такого мнения придерживается и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что с октября 2023-го Украина запустит Президентский университет — высшее учебное заведение, которое будет готовить "людей будущего", а программа в нем будет трехлетней — как в Европе. В вузе учить информационным технологиям, кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим технологиям, биотехнологии, науке о здоровье, энергетическим технологиям, глобализации и международным коммуникациям.

Почему украинцы выбирают гуманитарные профессии

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что в этом году показатели являются отражением реального спроса на рынке высшего образования.

"Люди считают, что эта (гуманитарная) специальность для них будет перспективной или желанной. Я не могу судить, почему это происходит, но, скорее всего, — проводится такая профориентационная, так сказать, интуитивная работа. В том числе и в медиа" , — сказал омбудсмен.

Горбачев предположил, что причиной может быть и плохой уровень математического среднего образования в Украине. Так, более трети участников ВНО в этом году не преодолели минимальный порог в 10 тестовых баллов.

"С математикой у нас, мягко говоря, не очень, а на IT-специальности нужно сдавать экзамен. Туда идут те, кто чувствует себя уверенно в математике, а результаты ВНО в этом году по этому предмету достаточно печальные" , — отметил омбудсмен.

Горбачев сказал, что выпускники выбирают те предметы, которые могут составить. Как следствие — с гуманитарными предметами в сертификатах ВНО невозможно поступить на техническую специальность. Омбудсмен считает эту проблему достаточно сложной — как экономически, так и профориентационно, ведь это означает, что школьникам плохо объясняют перспективы в той или иной профессии.

С омбудсменом согласна и заведующая отделом исследований демографических процессов Института демографии Ирина Курило. Она отметила, что несмотря на то, что конкурс на компьютерно-технические специальности растет, право, менеджмент, журналистика, психология и филология все равно занимают топовые места среди выпускников школ. По ее мнению, это связано с популярным в Украине клише о том, что "дети преимущественно гуманитарии". Эксперт считает, что накладывают его родители и учителя.

"Если у детей не очень складывается с математикой, физикой или химией, они предпочитают пойти на специальности, которые считают гуманитарными" , — отметила эксперт.

Среди других причин заведующая называет стереотипы, влияние родителей и плохое преподавание точных наук в общеобразовательных школах. Именно поэтому, по мнению Курило, выпускники не решаются сдавать физику и химию на ВНО.

"Уклон на гуманитарку, еще начиная с 90-х годов, несмотря на потребности рынка труда, продолжается" , — подытожила Курило.

Чтобы побороть эту тенденцию, нужно проводить информационно-просветительскую работу, сокращать бюджетные места на гуманитарные специальности, считает эксперт.

Согласно исследованиям аналитического центра Cedos от 2020 года значительный вес в принятии решений украинскими выпускниками играют способность оплачивать обучение, престижность университета в обществе, удобство добираться до него от родительского дома и желание учиться с друзьями. По результатам опроса, чаще всего мотивацией для получения диплома была будущая работа с высокой оплатой (59%) и освоения знаний и навыков, которые будут необходимы для выбранной профессии (45%).

Однако решения также влияли и не связанные с обучением причины, например, желание получить опыт студенческой жизни (16%), переехать в другой город (10%) или на этом просто настояла семья (11%). При этом влияние школы на выбор высшего образования считают небольшим, несмотря на профориентационные тесты и встречи с представителями вузов. В своих выводах центр посоветовал профессионально-техническим вузам улучшить коммуникацию с учреждениями среднего образования.

Потребность в самообразовании

HR-эксперт Татьяна Пашкина считает, что в Украине сейчас существует много профессий, по которым еще нет учебных программ высшего образования, но они хорошо оплачиваются. В частности, это диджитал-маркетологи и 3D-журналисты, которые умеют работать с техникой, "которую еще не видели в институте журналистики".

"Тогда работодатель берет выпускников курсов, которые изучили это онлайн, которые прошли сертификацию, потому что других вариантов просто нет. Но смотрит, есть ли у него бэкграунд, из которого он будет расти дальше, или это базис, с которого человек стартует" , — считает Пашкина.

Однако, по ее словам, в профессии продавца-консультанта диплом не нужен, но он пригодится, если человек придет к менеджерской позиции, ведь человек без диплома не может управлять персоналом.

"Нет диплома — нет системности восприятия, нет базиса, чтобы людьми управлять системно, и вот тогда нужно высшее образование" , — считает эксперт.

Кроме того, многие IT-профессий также нуждаются в дополнительном самообразования, ведь диплома экономиста/информатика/финансиста/инженера программного обеспечения будет недостаточно для того, чтобы работать в массивном анализе данных.

Эту профессию можно освоить самостоятельно, но именно потому, что украинские вузы этой науке не учат, специалистов не хватает и зарплаты на рынке для нее высокие, а конкуренция — низкая. Как следствие, украинцы, что еще 10 лет назад выбрали гуманитарное образование, сталкиваются с финансовыми проблемами, проходят курсы и идут работать в IT, диджитал или веб-дизайн.

Ситуация за рубежом

В США дипломы по медицине и бизнес-специальностях составляют более трети всех документов о высшем образовании, выдаваемых в год. В обеих сферах наблюдается значительный спрос, что облегчает студентам трудоустройство после получения образования.

Также эти сферы в Америке предлагают большие перспективы как в сфере оплаты труда, так и в карьерном росте. Далее по популярности идут общественные науки и история, инженерное дело, биологические науки, психология, коммуникации и журналистика, компьютерные и информационные науки.

В свою очередь, Швейцария имеет два типа самых популярных университетов: ориентированные на фундаментальные исследования и федеральные политехнические институты. За ними следуют университеты прикладных наук, которые являются более практичными и в последнее время привлекают все больше и больше студентов.

Между тем эксперты из Китая утверждают, что самыми популярными специальностями являются инженерия, технологии, информатика, информатика, бизнес и менеджмент, медицина, экономика, право и машиностроение. Похожая тенденция наблюдается и в рейтинге специальностей немецких университетов.

По отчетам, планам и программам Украина также нацелена проводить работу, чтобы увеличить количество техноспецов в Украине, но пока ни высоки зарплаты, ни другие перспективы не стимулируют подростков усиленно изучать математику. Ситуация может измениться с повышением уровня профориентационной работы с учащимися и качеством преподавания точных наук в средней школе.

Виктория Хожаинова