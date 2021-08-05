Курс самой популярной криптовалюты – биткоина, продолжает расти. В четверг, 5 августа, биткоин начал торговаться на уровне 39 860 долларов, сообщает Сегодня.

Таким образом, к началу августа курс биткоина достиг двухмесячного максимума.

На данный момент биткоин торгуется на уровне $38,2 тыс.

СЕО криптовалютной биржи EXMO Сергей Жданов считает, что рост курса биткоина связан с заявлениями американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Так, вот недавно он рассказал, что основанная им компания SpaceX и сам он владеют биткоинами.

Разработчик программного обеспечения для гаджетов MicroStrategy и крупнейший институциональный инвестор криптовалюты также продолжает верить в биткоин.

Как считают аналитики, вера в биткоин инвесторов крупного калибра подталкивает к покупке инвесторов и меньшего.