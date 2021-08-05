Мужчине, который захватил Кабмин, сообщили о подозрении

Мужчине, который 4 августа захватил здание Кабмина и угрожал взорвать гранату, заявили о подозрении, сообщает Укринформ.

"За процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета министров в на ул. Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

4 августа около 10 утра в здание Кабинета Министров зашел мужчина с гранатой , угрожая ее взорвать. В полиции начали специальную операцию. С нападающим провели переговоры и вывели его из здания.