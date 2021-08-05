Адвокат Чауса требует СНБО вмешаться в дело

Адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец сообщил, что защита не приняла решение об апелляции на вчерашнее судебное решение об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Адвокат также сообщил, что в подозрении НАБО он видит "нескрываемые признаки" провокации, сообщает Страна.ua.

"Сторона защиты считает подозрение полностью необоснованным с явными и не скрываемыми признаками провокации взятки со стороны действующих сотрудников НАБУ, которые не были оценены судом" , - написал Кравец.

В связи с этим, защита будет требовать привлечения к ответственности всех причастных к провокации.

Адвокат выразил прогноз, что Чаус будет находиться под защитой СБУ до тех пор, пока виновные в его похищении не понесут ответственность.