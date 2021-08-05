Цены на автогаз продолжают расти

Средняя цена сжиженного газа 5 августа в сетях АЗС повысилась на 5 коп./л, до 17,07 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

В частности, стоимость сжиженного газа в сети SOCAR в среднем выросла на 10 коп./л, до 17,88 грн/л. Продукт на станциях AMIC подорожал на 19 коп./л, до 16,83 грн/л.

На 20 коп/л автогаз подорожал в сетях «Параллель», SUNOILи «Овис».

ZOG, Chipo, «Авантаж 7 и Mango подняли цены на 22-55 коп./л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 6 и 5 коп./л, до 17,14 грн/л и 17,01 грн/л соответственно.

Отметим, средняя цена ресурса в размере 17,07 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,73грн/л, или 11%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 550 грн/т, до 29 180 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 4 по 5 августа, грн/л