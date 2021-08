Умер автор мирового хита Get Get Down - Пол Джонс

Британский музыкант Пол Джонс умер 5 августа в результате заражения коронавирусом. Ему было всего 50 лет, сообщает УНИАН.

Известно, что в конце июля его госпитализировала, какое-то время он находился в реанимации. Но врачи так и не смогли спасти его жизнь.

Чем известен Пол Джонс:

Музыкант начал свою музыкальную карьеру под псевдонимом "P.P. Jones", исполняя дуэт с Брайаном Джонсом, будущим основателем группы The Rolling Stones. Через некоторое время Брайан Джонс и Кит Ричардс пригласили Пола стать вокалистом группы, которую они создавали, но он отказался.

Вместо этого он стал вокалистом в группе Manfred Mann, записал с ней два альбома и несколько синглов, включая хит "Do Wah Diddy Diddy" (1964), но в июле 1966 года покинул эту группу, предпочтя ей сольную карьеру. В этом же году Пол Джонс принял участие в краткосрочном музыкальном проекте Eric Clapton and the Powerhouse, где играл на гармонике (вокалистом был Стив Уинвуд, на гитаре играл Эрик Клэптон, на бас-гитаре - Джек Брюс).