В Украине могут ввести повторную вакцинацию через год после базовой
Санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине могут ввести повторную вакцинацию от коронавируса для лиц, прошедших иммунизацию. Это может произойти через год после введения базовых прививок, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой", - сказал он.
Кузин также добавил, что рекомендация по введению бустерной (третьей дозы) вакцины сейчас не является официальной рекомендацией производителя.
"Мы должны ее считать как такую, которая еще не прошла исследований. У нас нет доказательств, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают и решение не вынесено. Если же эти данные будут доказательны и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать", - отметил санврач.