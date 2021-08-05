В Украине могут ввести повторную вакцинацию через год после базовой

Санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине могут ввести повторную вакцинацию от коронавируса для лиц, прошедших иммунизацию. Это может произойти через год после введения базовых прививок, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой", - сказал он.

Кузин также добавил, что рекомендация по введению бустерной (третьей дозы) вакцины сейчас не является официальной рекомендацией производителя.