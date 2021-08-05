Международные резервы Украины выросли

Размер международных резервов Украины в течение июля 2021 года вырос на 593,39 млн долларов (на 2,1%). На 1 августа размер резервов составил 28 951,09 млн долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

С начала года резервы сократились на 181,8 млн долларов (на 0,6%).

Как сообщалось, Министерство финансов Украины в конце июля разместило еврооблигации на сумму 500 млрд долларов с погашением в 2029 году. Довыпуск состоялся с доходностью 6,30%.

Размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.

Автор: Александр Белоус