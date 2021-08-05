Импорт авиатоплива значительно сократился

По итогам января-июля текущего года в Украину было импортировано 52,2 тыс. т авиатоплива, что на 14,7% меньше показателя января-июля прошлого года (61,2 тыс. т), сообщает Enkorr.

По данным Консалтинговой группы «А-95», поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с семью месяцами 2020 г., сократились на 27%, до 26,3 тыс. т, из Беларуси — выросли на 38% — до 14,7 тыс. т. Морские поставки греческого ресурса показали 28%-ый рост — до 7 тыс. т. При этом морской импорт итальянского ресурса сократился до 3,5 тыс. т.

В июле 2021 г. импорт авиационного топлива на украинский рынок сократился на 6,2%, до 12,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (13,2 тыс. т).

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с июлем-2020, выросли на 14%, до 6 тыс. т. Из них 3 тыс. т было поставлено в адрес компании «Амик Украина», 1,2 тыс. т — для «Глуско Украина», 1,2 тыс. т — для «Сокар Украина» и по 0,5 и 0,1 тыс. т — для «Авиа Ойл» и ОККО.

По итогу отчетного месяца из Беларуси было поставлено 2,8 тыс. т авиационного топлива. Весь ресурс получила компания «Сокар Украина». Из Греции в июле было поставлено морем 2,8 тыс. т ресурса для «Трейд Коммодити».

Напомним, баланс украинского рынка (импорт и внутреннее производство) авиационного топлива по итогу 2020 г. сократился в два раза, до 244 тыс. т, по сравнению с 2019 г. (483,2 тыс. т).