На курорте Азовского моря нашли крокодила

Заместитель начальника отдела коммуникации ГУ ЧП в Херсонской области Виталий Байдаров заявил, что на Арабатской Стрелке в одном из водоемов, образовавшемся на месте, где в свое время добывали песок, обнаружили крокодила, сообщает Укринформ.

"Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, которая образовалась на месте бывшего песчаного карьера", - рассказал Байдаров.

По его словам, место, где видели крокодила - озеро, заросшее камышом. Как отметил Байдаров, свидетели рассказали, что когда они заметили крокодила, тот ел утку.

Правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - около полутора метров. Сейчас территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители решают, каким образом действовать дальше, как поймать животное. Также пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил, добавил Байдаров.