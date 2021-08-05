Размер благотворительной помощи, предоставляемой без налогообложения

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило о размере благотворительной помощи, предоставляемой без налогообложения, сообщает ЛигаБизнес.

В соответствии с п. п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 раздела IV Налогового кодекса не включается в облагаемый налогом доход сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, которая предоставляется резидентами - юридическими или физическими лицами в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового года совокупно в размере, который не превышает сумму предельного размера дохода, определенного согласно абзацу первого п. п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НК, установленного на 1 января такого года.

Состоянием на 1 января 2021 года такой размер составляет - 3180 гривен.

Отметим, что положение п. п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 НК не распространяются на профсоюзные выплаты своим членам, условия освобождения которых от налогообложения предусмотрены п. п. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 НК.