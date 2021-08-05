Украинская каратистка вышла в полуфинал Олимпиады-2020

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая выступает в весовой категории до 55 кг, сумела выйти в полуфинал Олимпиады в Токио, где встретится с представительницей китайского Тайбэя Цзююн Вэн. Наша соотечественница заняла первое место в группе, набрав 6 очков, сообщает Обозреватель.

Сначала украинка одержала крайне непростую победу над египтянкой Радвой Сайед. Она сумела набрать балл уже на старте схватки и удержала преимущество до окончания трехминутки, несмотря на давление соперницы.

В следующем поединке Терлюга сошлась с представительницей Казахстана Молдир Жандарбай. Уже на седьмой секунде наша соотечественница нанесла сопернице акцентированный удар ногой в голову и заработала три очка, но Жандарбай сумела переломить ход встречи и повести со счетом 4:3 за 30 секунд до конца. Анжелика нашла в себе силы провести еще одну точную атаку и свести противостояние вничью (4:4).

В третьей схватке, в которой приняла участие украинская каратистка, не было набрано ни одного балла. И она, и австрийка Беттина Планк решили не рисковать.

В решающей баталии против японки Михо Мияхары Терлюга действовала более активно, что позволило ей заработать первое очко после затяжной атаки уже на первой минуте противостояния. Спортсменки вели себя очень осторожно, особо не рискуя. Развязка произошла, когда Мияхара пошла в атаку, а украинка нанесла точный удар ногой в голову и заработала еще три очка, оформив победу со счетом 4:0.