Рынок земли: эксперты назвали среднюю стоимость гектара

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га земли с/х назначения составляет 26,8 тыс. грн, что практически соответствует средней нормативной денежной оценке.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Согласно данным Минагрополитики, за первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 000 гривен. В расчет брали общее количество зарегистрированных сделок и их цену.

"Мы провели анализ данных Госгеокадастра "Мониторинг земельных отношений", в результате которого выделили сделки по отчуждению земель с/х назначения, площадь которых менее 1 га и цена такого гектара достигает 700 тыс. грн. Такие участки обычно находятся в Киевский, Одесской и Львовской областях. Очевидно, что на таких земельных участках находятся элитные дома или они приобретаются для инвестирования в строительство, а не сельское хозяйство. Поэтому, чтобы определить объективную цену товарных с/х земель мы брали для расчета цену отчуждения пашни площадью более 1 га ", - отметила Элина Юрченко, ﻿ ﻿эксперт по земельным вопросам УКАБ.

По расчетам УКАБ, по состоянию на 1 августа 2021 средняя цена 1 га земли с/х назначения в Украине составляет 26,8 тыс. грн, что практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Сравнительно низкую среднюю цену можно объяснить малым количеством сделок по продаже с/х земель, вероятно ниже НДО проданных земельных участков с песчаными почвами и на склонах. Такая ситуация сейчас наблюдается в половине областей Украины.

УКАБ

С разблокировкой совершение нотариальных действий, ожидается повышение динамики сделок по отчуждению с / х земель, что, в свою очередь, даст более полную картину цен 1 га земли.