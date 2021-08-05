Это же не "пансион благородных девиц" - Корниенко о скандалах "СН"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал поведение нардепов монобольшинства в сессионном зале.﻿ Об этом Корниенко заявил в интервью, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это же не "пансион благородных девиц". Мы же все взрослые люди. Они понимают, что делают. Конечно, есть определенное общественное осуждение. Если депутат более или менее к нему прислушивается, то делает выводы. Вы же помните, что я тоже попал в медийную ситуацию, после чего год был "главным сексистом страны". Но сделал выводы", - рассказал нардеп.

По его словам, "депутаты - тоже люди".

"Знаете, на что бы я обратил внимание? Такими скандальчиками наши СМИ больше тяготеют к форме. У нас основной поток - это интернет-медиа. А здесь, разумеется, главное - кликбейт. Новость о том, что Тищенко пьет какую-то жидкость из бутылки с надписью "Боржоми", наберет больше просмотров, чем то, что он добился принятия какого-то законопроекта. Но нужно за формой не терять смысл", - подчеркнул Корниенко.