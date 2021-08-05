В Нацкорпусе обыски СБУ назвали "зачисткой улицы"

Руководитель Центрального штаба НК Максим Жорин заявил, что обыски, которые Служба безопасности Украины проводит у представителей Национального корпуса в Харькове, свидетельствуют о "начале зачистки улицы", сообщает Интерфакс-Украина.

"Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ждут массовые протесты", - написал Жорин.

Он утверждает, что обыски проводятся у людей с активной проукраинской позицией, участников АТО/ООС и дал понять, что НК сделает все возможное, чтобы их защитить.

"Начал он с Харькова. Сегодня утром у нескольких представителей Азовского Движения в городе СБУ проводит обыски. Большинство ребят - ветераны с активной проукраинской позицией. Люди, которые защищают Украину на фронте, отстаивают украинский Харьков, занимаются социальными проектами. Те, кто первыми выйдут на улицу, если увидят, что Зеленский сдает национальные интересы нашей страны. Заверяю - мы умеем, и будем драться за своих людей!", - написал Жорин.

5 августа, в Харьковской области СБУ проводит оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса.

"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", - сообщили корреспонденту агентства.

Сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщил, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.