Нитраты: чем опасны ранние арбузы и дыни, рассказали медики

Летом полакомиться дыней или арбузом не откажется никто. Вот только часто бахчевые выращивают искусственно или стимулируют их рост, поэтому количество опасных нитратов в них просто зашкаливает, сообщает Menslife.

Поэтому, как и другие сезонные ягоды и фрукты, дыни и арбузы не стоит есть раньше срока (в случае с бахчевыми это август-сентябрь), так как большая часть ранних плодов будет содержать нитраты. Эти вещества довольно опасны для организма.

Симптомы отравления: оно проявляется болями в животе, головной болью, тошнотой, рвотой, частым жидким стулом, а также повышенной температурой.

Признаки отравления обычно возникают через четыре-шесть часов после употребления плодов с нитратами. В таком случае нужно сразу же принять специальные препараты и следить за своим состоянием, чтобы в случае ухудшения обратиться к врачу.