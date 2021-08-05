На Олимпиаде-2020 возникла фантастическая ситуация в легкой атлетике

Американцы Райан Краузер и Джо Ковач, а также новозеландец Томас Уолш стали авторами невероятного случая в истории Олимпийских игр. Толкатели ядра в Токио-2020 полностью повторили подиум предыдущих соревнований в Рио-де-Жанейро в своей дисциплине, сообщает Обозреватель.

Еще никогда на Олимпиадах спортсмены не располагались в том же порядке в числе призеров в индивидуальных соревнований.

Краузер во второй раз подряд стал олимпийским чемпионом, толкнув ядро на 23,30 метра.

Его соотечественник Джо Ковач снова стал вторым с показателем 22,65 м. А Уолш опять довольствовался бронзовой медалью, показав результат в 22,47 м.

В Токио каждый из атлетов как минимум на полтора метра улучшил свой результат по сравнению с Играми в Рио в 2016 году.