Три главных мейкап-тренда 2021 года

Если вы хотите попробовать что-то новое, то рекомендуем присмотреться к макияжным тенденциям 2021года, сообщает WomanEL.

3 главных мейкап-тренда 2021 года, которые стоит попробовать уже сегодня.

Графика

Если вы любите стрелки, то этот тренд для вас. Этим летом визажисты предлагают экспериментировать с графическими рисунками на глазах. Это могут быть дополнительные линии выше складки глаза, либо более плавные линии в уголках.

Фото instagram.com/elnaz_golrokh

Брови наверх

Тренд о котором говорят во всех социальных сетях это использование мыла для бровей. С его помощью можно зачесать волоски наверх, тем самым делая взгляд более открытым, а сами брови более пышными и густыми, особенно если точечно дорисовать их лайнером.

Фото instagram.com/bybrookelle

Голубые тени

Ретро-эстетика из 90-х вновь возвращается в моду, также и в мейкапе, а потому голубые тени снова стали актуальными. При этом, важно делать “чистый” макияж глаз с аккуратной тушевкой.