ДТЭК Ахметова оспорила ограничение внутригрупповых продаж электроэнергии

Компания "ДТЭК Западэнерго" подала иск в Окружной админсуд Киева (ОАСК) к Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЕКУ).

НКРЕКУ сообщает , что в Окружном административном суде г. Киева открыто производство по административному делу № 640/20670/21 по иску акционерного общества «ДТЭК Западэнерго» в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о признании противоправным и недействительным момента принятия постановления НКРЕКУ от 04.07.2021 № 1081 в части пункта 1, что предусматривает:

«Установить ограничения по месячному объему продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящих в состав одного вертикально интегрированного предприятия или являются аффилированными между собой, в размере 50% их месячного объема продаж электрической энергии (кроме договоров, заключенных для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии)».

Судебное заседание назначено на 23.09.2021 в 11 часов 30 минут в помещении Окружного административного суда г. Киева.