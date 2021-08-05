Корниенко рассказал, почему Украине следует брать пример с Китая

Председатель партии СН Александр Корниенко в интервью дал развернутый ответ о своем недавнем высказывании относительно возможной переориентации курса Украины с Запада на Восток, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, недавно спикер ТКГ по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина может переориентировать свои интересы с запада на восток. Правда, потом сказал, что его неправильно поняли, и это его личное мнение.

Тогда среди общества начали распространяться мысли, что "Украина планирует тихо менять свой геополитический курс".

"Мы не можем менять геополитический курс, потому что он записан в Конституции - евроатлантическая интеграция и вступление в НАТО. На этой теме можно долго спекулировать. Но я и Давид (Арахамия) неоднократно комментировали, что Китайская Народная Республика - это крупнейший торговый партнер Украины", - говорит Корниенко.

По его словам, специфика построения власти в КНР такова, что там существует монопартийность.

"Как раз Коммунистическая партия Китая играет достаточно серьезную роль в управлении страной. Не учитывать это и делать вид, что торговля с крупнейшим торговым партнером будет сама как-то происходить, тоже неправильно. Мы должны заниматься дипломатией" , - отмечает политик.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Украине "ведется активный диалог с немецкими партиями, участвующими в предвыборной гонке".

"Но все хайпуют на КНР...Я неоднократно артикулировал, что лично обратил внимание на меритократию, которая у наших китайских коллег развита достаточно неплохо. Да, у нас эти процессы не будут быстрыми, потому что мы сделали достаточно серьезное обновление элит, поэтому надо время, чтобы все заработало. Но уже и сегодня есть примеры у нас внутри, когда те же Ляшко (министр здравоохранения. - О.М.) и Кубраков (министр инфраструктуры. - О.М.) проявили себя и за год получили повышение, возглавив министерства".

Корниенко отметил, что об изменении идеологии речи вообще не идет.