В полиции Киева опровергли слухи об увольнении Крищенко

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве опровергли слухи в СМИ о возможной отставке главы управления Андрея Крищенко. Об этом в комментарии заявила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис, сообщает Буквы.

"Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения работают в штатном режиме", - отметила Юлия Гирдвилис.

Она также добавила, что не знает, откуда СМИ взяли информацию о возможной отставке главы столичной полиции.