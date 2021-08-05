В Черном море стартовали военные учения с участием Украины и НАТО

В Черном море началась активная фаза многонациональных учений по разминированию под названием Dive-2021. В них участвуют ВМС еще пяти стран: Азербайджана, Грузии, Румынии, Болгарии и США, сообщает РБК-Украина.

Учения проходят в Черном море. Помимо Украины в них участвуют члены Североатлантического альянса - США, Болгария, Румыния. Также в учениях задействованы военные Грузии и Азербайджана.

Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Военнослужащие проведут парные водолазные спуски на глубину более 30 метров, отрепетируют оказание первой медицинской помощи в случае обнаружения кислородной болезни, а также проведут тренировочные операции подводного разминирования.

Автор: Анастасия Рокитна

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