Украинская каратистка вышла в финал Олимпиады-2020

Украинская каратистка Анжелика Терлюга победила в полуфинале Цзыюнь Вэнь из Китайского Тайбэя на Олимпиаде-2020. Наша соотечественница выиграла единогласным решением судей, и поборется за "золото", сообщает Обозреватель.

В финале Терлюга сразится с Ивет Горановой из Болгарии. Начало – в 15:10 по киевскому времени.

Напомним, наша соотечественница финишировала первой на групповом этапе. В активе Терлюги были две победы и две ничьи.

Сначала украинка одержала крайне непростую победу над египтянкой Радвой Сайед. Она сумела набрать балл уже на старте схватки и удержала преимущество до окончания трехминутки, несмотря на давление соперницы.

В следующем поединке Терлюга сошлась с представительницей Казахстана Молдир Жандарбай. Здесь Анжелика сумела на последних сравнять счет (4:4).

В третьей схватке, в которой приняла участие украинская каратистка, не было набрано ни одного балла. И она, и австрийка Беттина Планк решили не рисковать.

В решающей баталии против японки Михо Мияхары Терлюга действовала более активно. Во второй половине боя украинка нанесла точный удар ногой в голову и оформила победу со счетом 4:0.