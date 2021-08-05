Врачи назвали простой способ разжижения крови

Сгустки крови могут привести к инсульту и сердечному приступу. Но сначала у больного, чаще в ногах, развивается тромбофлебит или тромбоз глубоких вен. На этом этапе лечения проводится кумадином — лекарством для разжижения сгустков, сообщает Новости Ю.

Также полезно принимать пищевые добавки из рыбьего жира, как в сочетании с основным лечением, так и как средство для профилактики тромбоза.

В рыбьем жире много Омега-3 жирных кислот, которые считаются невероятно полезными для сердца. Они способны снижать уровень «плохого» холестерина, который создает идеальную среду для образования сгустков и увеличивает риск закупорки артерий.

Жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, реально разжижают кровь, уменьшая ее вязкость и нежелательное слипание тромбоцитов, предшественников опасных сгустков.

Существует много натуральных продуктов для разжижения крови, и среди них рыбий жир доказал свою эффективность. Его выписывают врачи в случае тромбоза.

Кроме добавок с рыбьим жиром, некоторые виды рыбы, такие как скумбрия, очень богаты жирными кислотами. Кроме того, грецкие орехи и семена льна содержат Омега-3. Эти продукты действуют как естественные разжижители крови и являются идеальным источником полезных для сердца соединений.

В некоторых случаях рыбий жир может быть полезным средством дополнительного лечения или эффективным средством предотвращения образования тромбов, особенно если есть факторы риска или в рационе питания нет жирных кислот Омега-3.