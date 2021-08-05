В "ДНР" ответили Зеленскому на призыв переезжать в Россию

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "любящие Россию" жители Донбасса должны "ехать и искать себе место в России" являются проявлением этноцида и свидетельствуют о незнании истории украинским лидером.

Об этом заявил так называемый "депутат Народного совета ДНР" Мирослав Руденко. Соответсвующее заявление опубликовало издание Газета.Ru﻿.

"Это заявление — наглядный пример того, как относится Украина к значительной части своих сограждан. Перед нами оправдание и проведение политики этноцида, то есть уничтожения народа. Мы здесь родились, наши предки здесь родились, чуть более ста лет назад никто и не знал здесь понятия "Украина": это была историческая Новороссия, здесь жили различные этносы Российской империи", - заявил "депутат ДНР".

Также Руденко отметил, что "Донбасс — это исторически русская земля".

"До этого Донбасс всегда был в рамках большой России, будь то советский период, будь то имперский период. Освоение этой территории началось русским государством еще с конца XVI века. Зеленский, видимо, не знает историю", - говорит сепаратист.

При этом чиновник "ДНР" заявил, что подобными высказываниями Зеленский заслужил трибунал.