НДФЛ с дивидендов: какой процент нужно уплатить

ГУ ГНС в Полтавской области информирует, что налоговым агентом плательщика НДФЛ во время начисления в его пользу дивидендов, кроме случаев, отмеченных в пп. 165.1.18 НКУ, является эмитент корпоративных прав или по его поручению другое лицо, которое осуществляет такое начисление, сообщает ЛигаБизнес.

Дивиденды окончательно облагаются налогом налоговым агентом во время их начисления налогоплательщику по таким ставкам:

5% - для дивидендов по акциям и корпоративным правам, начисленным резидентами - плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционным сертификатам, которые выплачиваются институтами общего инвестирования) (п. 167.5.2 НКУ);

9% (половинный размер ставки установленной п. 167.1 НКУ) - для дивидендов по акциям и/или инвестиционным сертификатам, корпоративным правам, начисленным нерезидентами, институтами общего инвестирования и субъектами хозяйствования, которые не являются плательщиками налога на прибыль (п. 167.5.4 НКУ);

18% - для дивидендов, начисленных плательщику налога по акциям или другими корпоративным правам, которые имеют статус привилегированных, или другой статус, который предусматривает выплату фиксированного размера дивидендов или суммы, которая превышает сумму выплат, рассчитанную на любую другую акцию (корпоративное право), эмитированную таким плательщиком налога, которые для целей налогообложения приравниваются к выплате заработной платы (пп. 57.11.4пп. 170.5.3 НКУ).