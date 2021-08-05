Производители нишевых агрокультур получат компенсации

Аграрии, которые выращивают нишевые культуры (гречиху, просо, рожь, овес), впервые получат государственную компенсацию, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Для компенсации Минагрополитики выделило 50 млн грн из нынешней государственной поддержки. Мы ожидаем, что это позволит остановить рост цен на гречку, просо, рожь и овес. А еще - сделает производство этих культур рентабельным" , - сказал Лещенко.

По его словам, для прозрачности механизмов распределения дотаций аграриям Минагрополитики разработало проект Порядка использования средств - cейчас он находится на утверждении в правительстве.

Отмечается, что сразу после его принятия начнется сбор заявок от аграриев.

"Субсидия будет предоставляться сельскохозяйственным товаропроизводителям - юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Также это могут быть ФОПы, которые не имеют возбужденных дел о банкротстве; не находятся в стадии ликвидации; не имеют просроченной задолженности по налогам более шести месяцев" , - пояснили в министерстве.

Сообщается, что субсидии производители будут получать безвозвратно в расчете на один гектар обрабатываемых угодий, где выращивались гречка, рожь, просо и овес (за исключением послеукосных культур).

При этом размер субсидии составит до 5000 гривен на га, но не более 300 га обрабатываемых угодий одним заявителем.

По словам министра, все виды культур, которые субсидируются в текущем году, утверждены приказом Минагрополитики.

Заявители должны подать до 15 октября в областные комиссии следующие документы:

заявку на получение субсидии;

справку об открытии текущего счета, выданную банком;

письменное обязательство вернуть средства в случае установления факта их незаконного получения и/или нецелевого использования;

акт о высеве семян;

заключительный отчет об итогах сева под урожай текущего года (форма №4 с/х);

акт о сборе урожая.