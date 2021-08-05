СБУ разоблачила группировку, которая облагала "данью" бизнесменов

Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировку в Харьковской области, в которую входили около 50 человек, в том числе действующие правоохранители и люди с опытом ведения боевых действий, сообщает Интерфакс-Украина.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Группировка имела четкую структуру и совершала тяжкие преступления экономического и насильственного характера", - говорится в сообщении СБУ, размещенном в четверг на сайте ведомства.

По информации СБУ, размер "прибыли" группировки составлял более 1 млн грн. ежемесячно.

"В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань" (в частности поджигали автомобили)", - говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве подчеркивают, что группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.

"СБУ задокументировала, что преступной деятельности группировки способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета", - отмечается в сообщении.

В спецслужбе уточняют, что в ходе обысков у злоумышленников изъяты крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей" , оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

Действия злоумышленников квалифицируются по ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), ст.189 (вымогательство), ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса.

"Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении", - информируют в СБУ.

В свою очередь Офис генерального прокурора в сообщении, размещенном на сайте ведомства, отмечает, что задержаны семеро участников группировки, в том числе, организатор, подозреваемых в вымогательстве, противодействии законной хозяйственной деятельности, а также создании преступной организации и участии в ней (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206, ч. 1, ч. 2 ст . 255 УК Украины).

"Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По информации Офиса генпрокурора, преступная организация разоблачена прокурорами совместно с сотрудниками Главного следственного управления и оперативными работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

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