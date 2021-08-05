Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым

Суд наложил арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, используемых для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа" на временно оккупированной территории АР Крым, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в Telegram, досудебным расследованием в уголовном производстве по ч.1 ст.111, ч.2 ст.332, ч.2 ст.332-1 и ст.334 УК Украины установлено неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы на временно оккупированную территорию, порядка въезда и выезда из нее.

"В период с 2019 года и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки Airbus для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном сайте осуществляется непосредственная продажа билетов в/из оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями в Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, как действие, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.