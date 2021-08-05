Молочные продукты подорожают осенью: озвучен прогноз

В Украине осенью с большой вероятностью подорожают молоко и молочные продукты. Об этом рассказал заместитель руководителя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук, сообщает Голос UA.

«Если говорить о ценах на молоко и молочные продукты: летом сезон больших надоев, а осенью надои молока уменьшатся. Динамика цен показывает, что у нас в хозяйственном секторе снижение объемов производства молока более 6 процентов, то есть нет показателей того, чтобы мы полностью могли обеспечить себя молоком. Соответственно, спрос превышает предложение, цены немного растут. Это объективные факторы, которые влияют на цену» , – сказал эксперт.

Д.Марчук также уточнил, что цены на продукты, в том числе и молочные, может повыситься частично из-за влияния инфляции.