Госгеокадастр предотвратил незаконное использование земель

Государственные инспекторы по контролю за использованием и охраной земель Винницкой области оперативно отреагировали на обращение территориальной общины о нарушениях земельного законодательства, говорится в сообщении Госгеокадастра.

Государственными инспекторами Управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области по обращению представителя территориальной общины оперативно осуществлено мероприятие государственного надзора (контроля) за соблюдением земельного законодательства, использованием и охраной земель по земельным участкам ориентировочной площадью 130 га.

При осуществлении данного мероприятия было выявлено, что часть земель запаса сельскохозяйственного назначения Вапнярского поселкового совета Тульчинского района Винницкой области (за пределами населенного пункта с. Высокое) используется частным сельскохозяйственным предприятием для ведения товарного сельскохозяйственного производства самовольно, путем разорения и осуществления посева сельскохозяйственных культур, при отсутствии соответствующего решения органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о передаче земельных участков в собственность или предоставление в пользование (аренду).

Определен ущерб по этому нарушению, он составляет 105 996,30 гривен.