Ученые научились прогнозировать "износ" организма

Использование биомаркеров для измерения уровня стресса помогает составить более полную картину "траектории" здоровья человека, сообщает Корреспондент.

Команда ученых из Королевского университета Белфаста выяснила, что набор биомаркеров, взятых в ходе обычного анализа крови, можно использовать для прогнозирования состояния здоровья и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет.

Отмечается, что в настоящее время примерно у четверти взрослого населения Великобритании диагностированы два или более хронических заболевания. Причем так называемая мультиморбидность чаще встречается в низших социально-экономических слоях.

По прогнозам, в течение следующих 15 лет это явление станет более распространенным.

Ученые подчеркнули, что ранние признаки старения, связанного со стрессом, более трудно обнаружить у молодых и здоровых групп населения. Проанализировав более 7000 образцов крови, команда создала "рейтинг" аллостатической нагрузки (AL), которая является показателем риска для здоровья. Они сравнили оценку AL с самооценкой физического здоровья, принимая во внимание возраст, доход, образование, физические упражнения и диету.

Исследование показало, что биомаркеры могут предсказывать физическое здоровье более точно и объективно. По мнению экспертов, "такой скрининг может изменить траекторию здоровья людей".

Авторы надеются, что информация об аллостатической нагрузке, основанная на простых анализах крови, поможет в эффективной профилактике заболеваний.

Ранее биологи разработали тест, который позволяет определить продолжительность жизни по анализу крови.