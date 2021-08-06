Каблуки актуальные в этом сезоне: стилист показала 16 вариантов

Опытный стилист Зоя Панина рассказала, что каблуки в 2021 году – достаточно редкое явление, ведь большинство девушек перешли на удобные кроссовки. Но даже несмотря на это, следует знать какие каблуки сейчас в тренде. "Рюмочка", "кирпичик", "столбик" – лишь несколько запоминающихся названий, сообщает Обозреватель.

"Рюмочка" и "столбик" сейчас встречаются довольно часто в магазинах. Эти модели не выходят из моды уже несколько сезонов подряд. Об этом специалист сообщила в своем блоге в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Рюмочка" и "столбик". Источник: instagram.com/ya_zoya

"Кирпичик" только начинает завоевывать популярность. В отличии от "шпильки" – для многих она является обязательным условием изысканного образа.

"Кирпичик" и "шпилька". Источник: instagram.com/ya_zoya

"Плоский" каблук и "венский" – два совершенно непохожих друг на друга варианта.

"Плоский" каблук и "венский". Источник: instagram.com/ya_zoya

А вот каблук "трапеция" имеет некую схожесть с "ковбойским" каблуком.

"Трапеция" и "ковбойский" каблуки. Источник: instagram.com/ya_zoya

"Платформа" и "танкетка" – это трендовые варианты, без которых не обходится ни один летний сезон.

"Платформа" и "танкетка". Источник: instagram.com/ya_zoya

"Конус" и "фигурный" кому-то могут показаться чересчур необычными формами каблуков. Однако выглядят они эффектно практически с любым нарядом. Даже в сочетании с обычными джинсами.

"Конус" и "фигурный". Источник: instagram.com/ya_zoya

"Наборный" каблук и "авангардный" – для самых смелых модниц, которые любят выделяться.

"Наборный" каблук и "авангардный". Источник: instagram.com/ya_zoya

"Клиновидный" и "перевернутый конус" – варианты, которые стоит попробовать хотя бы раз.