Лукашенко решил лишать гражданства Беларуси за "экстремизм"

Лукашенко решил лишать гражданства Беларуси за "экстремизм"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил лишать за "экстремизм" белорусского гражданства лиц, что получили его путем натурализации, сообщает Украинская правда.

В частности, Лукашенко подписал указ, который вносит изменения в другие документы. Речь идет о законодательстве о гражданстве Беларуси.

В соответствующих изменениях закрепили процедуру потери белорусского гражданства за участие в "экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси". В то же время, говорится о потере гражданства только теми лицами, которые его приобрели. То есть натурализованных, а не тех, кто имеет белорусское гражданство от рождения.

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