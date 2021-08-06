Медики назвали полезные травяные чаи

Травяные чаи содержат несколько типов естественных противовоспалительных соединений, которые положительно влияют на здоровье, сообщает Clutch.

﻿ Ежедневное употребление чашки травяного чая поможет защитить ваше здоровье в долгосрочной перспективе и снизить уровень стресса. Исследования с 2014 года показывает, что некоторые травяные чаи, в частности, экстракт мелиссы лекарственной или мелиссы, могут снизить уровень кортизола, гормона стресса, в организме.

Липовый чай делают из сушеных цветов, листьев или коры липового дерева. Традиционно он используется как лечебное средство на травах для успокоения нервов и лечения беспокойства, бессонницы и головных болей.

Мятный чай

Исследователи обнаружили, что соединение, содержащееся в чае из липы, влияет на активность гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) , естественной аминокислоты, которая действует как химический посредник в мозге, аналогично действию противотревожных лекарств.

Если у вас низкое кровяное давление или выпринимаете лекарства для снижения кровяного давления, вы можете отказаться от липового чая или использовать его с осторожностью. Это может привести к падению артериального давления до очень низкого уровня.

Чай из ромашки

Сегодня у многих ромашковый чай ассоциируется с крепким ночным сном. Однако эта трава традиционно использовалась для лечения проблем с желудком и кишечником, включая газы, расстройство желудка, воспаление желудка и жидкий стул, связанный с тревогой.

Настой или чай из ромашки тонизирует организм

Стресс и беспокойство могут усугубить симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) . Некоторые исследования показывают, что расслабляющее действие ромашки и других ее соединений может принести некоторое облегчение людям с СРК.

Исследование, проведенное в 2015 году с участием 45 человек с СРК, показало, что после 4 недель ежедневного употребления экстракта ромашки симптомы СРК, такие как вздутие живота, боли в животе, консистенция стула и проблемы с дефекацией, значительно уменьшились.

Кроме того, исследования показывают, что ромашка помогает уменьшить беспокойство и бессонницу.