Преображение Господне: дата и история праздника
Народный праздник Яблочный Спас по церковному именуется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, сообщает Сегодня.
Праздник Преображения Господнего большинству людей более знаком под названием Яблочный Спас. Это знаменательная церковная дата, которая приходится на Второй Спас. Когда празднуем Преображение, какую историю и значение имеет этот христианский праздник, читайте в нашей статье.
Преображение Господне: дата в 2021 году
Великий двунадесятый церковный праздник Преображения Господнего, который в народе называется Яблочный Спас, ежегодно отмечается летом, 19 августа.
В 2021 году этот праздник приходится на четверг.
Преображение Господне: история и значение
Полное название праздника – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа . Он был установлен церковью в честь явления апостолам Божественного величия и славы Христа.
Иисус вместе со своими тремя учениками Иаковом, Иоанном и Петром поднялись на гору Фавор. Там во время молитвы апостолы увидели Христа в преображенном виде: Он весь светился, лицо Его просияло, а одежды стали белоснежными.
Апостолы увидели ветхозаветных пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом о Его близком исходе.
А затем свыше прозвучал Божий глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте".
Преображение Господне показало людям, что в Иисусе соединились два естества – божественное и человеческое. Значение праздника заключается в том, чтобы напомнить людям о необходимости преображаться, духовно расти и меняться в лучшую сторону, чтобы вобрать в себя явление Божией благодати.