Кабмин одобрил законопроект об усилении контроля за ГМО

Кабмин одобрил евроинтеграционный законопроект, предусматривающий усиление государственного контроля за использованием ГМО и оборотом ГМ-продукции, сообщает Украинская правда.

Также принят законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушения в сфере обращения с ГМО и создание более эффективных превентивных механизмов предотвращения таких правонарушений.

"Поддержка этих законопроектов и их дальнейшая реализация будут способствовать созданию прозрачных правил ведения бизнеса по обращению с ГМО и усилит государственный контроль в этой сфере. В частности, предусматривается определение четких процедур и механизмов по обращению с ГМО, требований к маркировке ГМ-продукции, не позволят вводить потребителей в заблуждение. Также для предотвращения правонарушений в этой сфере предлагается усилить ответственность и увеличить размер штрафов" , - отметила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Среди нововведений законопроекта о государственном регулировании в сфере ГМО предусматривается:

разграничить полномочия органов государственной власти с целью устранения дублирования функций в сфере обращения с ГМО;

усовершенствовать систему оценки рисков ГМО относительно возможного влияния на здоровье человека и окружающую природную среду;

ввести европейские механизмы государственной регистрации ГМО;

усовершенствовать требования к маркировке ГМ-продукции и ввести правила ее прослеживаемости;

усилить государственный контроль в сфере обращения с ГМО, а также установить ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

Согласно законопроекту об усилении ответственности в сфере обращения с ГМО предусматривается увеличение размера санкции в виде штрафа в зависимости от вида нарушения и создания более эффективных превентивных механизмов предотвращения правонарушений в сфере обращения с ГМО.