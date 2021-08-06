Новый президент Ирана сделал заявление о ядерном оружии
Власти Ирана поддержат любой дипломатический план, который приведет к отмене санкций США в отношении Тегерана. Об этом заявил в четверг на церемонии инаугурации новый президент исламской республики Эбрахим Раиси, сообщает ТАСС.
"Санкции против народа Ирана должны быть отменены. Любой дипломатический план, который приведет к этой цели, будет нами поддержан", - цитирует его агентство ISNA.
Президент добавил, что "ядерная программа Ирана является абсолютно мирной".
"Исламская республика в соответствии с фетвой [религиозное предписание] духовного лидера и руководителя Ирана [Али Хаменеи] запрещает ядерное оружие, и этому виду вооружения нет места в оборонительной стратегии страны",- сказал он.