Новый президент Ирана сделал заявление о ядерном оружии

Власти Ирана поддержат любой дипломатический план, который приведет к отмене санкций США в отношении Тегерана. Об этом заявил в четверг на церемонии инаугурации новый президент исламской республики Эбрахим Раиси, сообщает ТАСС.

"Санкции против народа Ирана должны быть отменены. Любой дипломатический план, который приведет к этой цели, будет нами поддержан" , - цитирует его агентство ISN﻿A.

Президент добавил, что "ядерная программа Ирана является абсолютно мирной".