В cети появились фото возможного iPhone 13

В cеть попали фотографии предполагаемого iPhone 13 Pro. Согласно кадрам, возможно, старшая версия новой линейки не будет иметь разъема для подзарядки, сообщает РБК-Украина.

Пока неизвестно, настоящие ли это фотографии новенького iPhone 13 Pro, или же его макета, однако пользователи заметили, что в смартфоне отсутствует разъем для подзарядки.

Согласно опубликованным кадрам, Apple решила избавиться от Ligthning разъемов, взамен оставив в телефоне магнитные контакты для беспроводной подзарядки. Вероятнее всего то, что компания планирует полностью перевести флагман на использование магнитной зарядки MagSafe.

Также, согласно другим источникам, известно, что Apple добавила к iPhone 13 несколько уменьшенный вырез экрана, чтобы расположить в нем фронтальную камеру и другие датчики, которые необходимы для функционирования Face ID.

Напомним, что презентацию новой линейки Apple стоит ожидать уже в сентябре текущего года.

Автор: Сергей Пышкин