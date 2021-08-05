На Луганщине уничтожили 20 тысяч кустов конопли

В Луганской области пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции в среду, 4 августа, обнаружили более двадцати тысяч кустов наркосодержащих растений, выращиваемых рядом с подсолнечником, сообщает Корреспондент.

Обнаружили наркорастения на окраине населенного пункта Александровка Троицкого района Луганской области.

О выявлении насаждений направлено сообщение о противоправное деяние в компетентные правоохранительные органы. Сто кустов конопли правоохранители направили на экспертизу. Остальные насаждения были уничтожены путем сжигания.

По данному факту начато уголовное производство. Максимальное наказание за посев или выращивание конопли - лишение свободы до 7 лет.