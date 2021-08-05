Арестович сделал очередное заявление о русском языке

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком в Украине — это одна из главных ошибок, которую допустил Киев, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ.

"Надо немедленно прекратить культурные войны, в первую очередь языковые. Я бы жесточайше задавил эти репрессии. Когда украиноязычный провоцирует русскоязычного и наоборот — это надо жесточайшим образом давить, вести огромную разъяснительную работу и поворочивать наш корабль под названием Украина в пользу того, что есть граждане Украины, которые в большом поликультурном обществе" , — заявил Арестович.